График поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 27 по 30 октября на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В период окон коллеги из РЖД будут ремонтировать инфраструктуру: с 27 по 29 октября – на станции Рижская, с 29 на 30 октября – на станции Царицыно", – говорится в сообщении.

С 21:40 27 октября до 13:40 29 октября и с 22:00 29 октября до 05:30 30 октября большая часть поездов по маршруту Нахабино – Подольск будет отменена, а интервал движения поездов составит до 40 минут. Часть поездов в этот период на Курском и Рижском направлениях проследуют от и до станций Курская и Царицыно и от и до станций Красный Балтиец и Стрешнево соответственно.

Помимо этого, ряд поездов проследуют с измененными остановками, а расписание последних составов будет скорректировано.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

До этого сообщалось, что с 30 октября по 1 ноября изменится график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Изменения будут связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Подсолнечная – Клин.



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