Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 30 октября – 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения внесут в график движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД 30 октября – 1 ноября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Как уточняет перевозчик, изменения связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Подсолнечная – Клин.

У части электричек в указанные даты изменится время прибытия и отправления, а некоторые поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково уберут из расписания.

Кроме того, пассажиров просят обратить внимание на то, что интервалы движения на участке Тверь – Клин в обе стороны будут увеличены. Часть поездов, которые следуют по маршруту от Клина до Подсолнечной, будут останавливаться не на всех остановках.

Граждан призвали заранее ознакомиться с расписанием на сайте перевозчика или через приложение "РЖД пассажирам".

Ранее появилось предупреждение, что расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 и МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября.

В эти дни с 21:40 до 13:40 рабочие будут проводить путевое развитие станции Москва-Рижская, которое нужно для дальнейшего создания городского вокзала Рижская. Также с 23:00 до 08:40 пройдут путевые работы около станции Беговая.

Во время технологических окон электрички будут пропускаться по очереди по одному пути. В связи с этим внесли корректировки в график движения. Некоторые поезда выведут из расписания, у других изменится время прибытия, отправления и число остановок на маршруте.



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