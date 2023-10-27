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27 октября, 07:15

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Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы – Собянин

Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

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Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Одна из них – "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии метро. Она должна разгрузить станцию "Щелковская" и сделать город ближе для 230 тысяч местных жителей.

В каких еще районах пассажиры получат станции в шаговой доступности? И как будет развиваться метро в ближайшие годы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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