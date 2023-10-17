Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

РЖД планируют завершить реконструкцию станции МЦД-1 Тестовская в 2025 году, она станет московским городским вокзалом. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что на станции сделают три удобные платформы с навесами на всю длину. Сначала будут построены две платформы и южный вестибюль, позднее – еще одна платформа и северный вестибюль. Новые вестибюли оборудуют лифтами и эскалаторами, как это ранее сделали на Тестовской D4.

Кроме того, специалисты соединят Тестовскую D1 и D4 пешеходным тоннелем. Так, пересадка станет комфортнее и быстрее.

"Мы делаем городской транспорт удобнее в районе делового центра "Москва-Сити", где всегда много людей", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что городской рельсовый транспорт развивается по поручению Сергея Собянина.

В ближайшее время Тестовская D1 будет временной станцией для остановки поездов первого диаметра, аэроэкспрессов и пригородных поездов, добавили в ведомстве.

Ранее НИИ "МосТрансПроект" показал новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На ней появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5.

Также сообщалось, что расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги с 2 по 31 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры в Лианозове, а также на перегоне Каналстрой – Вербилки.

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