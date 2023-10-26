Сергей Собянин провел личный прием граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина организовал личный прием граждан, в ходе которого поддержал идею создания в Москве реставрационных мастерских для дошкольников и учеников начальных классов. Также он рассказал о сроках ввода районных социальных объектов.

Встречи состоялись в приемной президента РФ.

Мария Романова предложила создать в столице детские реставрационные мастерские. Мэр ответил, что в районе "Винзавода" есть старинное здание, которое реставрируют. Он отметил, что его передадут в пользование творческому кластеру.

"Мы попросим их, чтобы на каком-то участке этого здания попробовали такую школу организовать", – подчеркнул градоначальник.

Олег Робинов спросил у Собянина про сроки открытия здания офиса "Мои документы" в Хамовниках. Как уточнил мэр, основные работы выполнят до конца этого года, а в начале 2024 года откроют офис.

Также к градоначальнику обратились жительница поселения Сосенского Альбина Никифорова и Валентина Бровко из Зеленограда. Никифорова спросила о вводе в эксплуатацию детсада на Фитаревской улице, а Бровко попросила ускорить открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на Середниковской улице.

"Сосенское у нас такое удивительное поселение. Его бы раньше назвали коммунистической стройкой детских садов и школ. За 10 лет построено около 40 детских садов и школ. В этом году около девяти таких зданий строится", – сказал Собянин.

По его словам, детский сад почти готов. Мэр выразил надежду на его открытие после Нового года.

Ранее застройщики в столице передали в собственность городу два спорткомплекса и 13 образовательных объектов с начала года. Их общая площадь составляет 94 тысячи "квадратов". Также глава столичного департамента горимущества Максим Гаман рассказал, что город получил права на 10 детских садов (24 тысячи "квадратов") и три школы (57,5 тысячи "квадратов").

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