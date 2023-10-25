Более 60 школ и детсадов построят в Москве за три года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 60 учебных заведений построят в столице в 2024–2026 годах в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что развитие новых и уже обжитых жилых кварталов невозможно без сопутствующего строительства новых школ и детских садов. В ближайшие три года в столице введут в эксплуатацию 33 детских сада на 10,5 тысячи мест, 32 школы и пристройки к ним на 23,2 тысячи мест. Общее число мест в них превысит 33,7 тысячи.

В числе новых учебных заведений будет 15 школ-гигантов вместимостью более тысячи учеников. В частности, школа на 1,2 тысячи мест появится в Обручевском районе столицы, на 1,4 тысячи мест – в Гольянове, на 1,5 тысячи мест – в Измайлове. Еще одну большую школу на 1,2 тысячи мест до 2027 года возведут в Коммунарке.

Помимо этого, в рамках реализации АИП до 2027 года достроят новый кампус МГТУ имени Баумана. Как считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, москвичам важно расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Он добавил, что безопасность и досуг детей – одни из главных критериев выбора района.

Ранее об утверждении адресной программы на 2024–2026 годы рассказал Сергей Собянин. Планируется возвести и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов, включая 35 километров линий и 17 станции метро, детские сады и школы, больницы и поликлиники, ФОКи и многое другое.

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