На юге Москвы завершается постройка тоннеля пешеходного перехода через МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты завершают строительство основных конструкций пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улиц Медиков и Каспийской. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время <...> ведутся отделочные работы: облицовка гранитными плитами стен парапетов схода, облицовка стен лестничных сходов и стен тоннеля керамогранитной плиткой, торкретирование внутренней потолочной поверхности, устройство арматурного каркаса лифтового павильона", – рассказал он.

Уточняется, что проектом предусмотрена 97-метровая тоннельная часть перехода, а также 4 лестничных схода и 3 лифтовых шахты.

Завершить строительство планируется уже в следующем, 2024 году. В результате жители Царицына смогут безопасно пройти диаметр и выйти к парку "Борисовские пруды" соседнего района.

Ранее глава Депстроя рассказывал, что в следующем году рядом появится аналогичный переход – в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

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