Собянин рассказал о планах модернизации московских центров "Мои документы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах по модернизации столичных центров "Мои документы". В своем телеграм-канале он отметил, что в здании на Смоленском бульваре ремонт закончат в декабре.

По словам мэра, о востребованности центра ему сообщил Олег Робинов из Хамовников во время приема граждан.



"Здание на Смоленском бульваре – 1877 года постройки. Оно требовало капремонта и модернизации всех инженерных систем, а также обновления внутренней отделки", – подчеркнул Собянин.

Открыть центр планируется в начале 2024 года. В нем москвичи смогут получить все виды государственных услуг в комфортных условиях.

В этом году специалисты закончили ремонт в двух центрах "Мои документы", в трех они еще проводят работы. В частности, 26 зданий модернизируют для маломобильных граждан.



Ранее Сергей Собянин по поручению Владимира Путина организовал личный прием граждан. Встречи состоялись в приемной президента РФ. Мария Романова предложила создать в столице детские реставрационные мастерские. Мэр ответил, что в районе "Винзавода" есть старинное здание, которое реставрируют.

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