Москвичи теперь могут сделать цифровые копии документов в любом отделении госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электронные копии документов теперь можно сделать во всех отделениях госуслуг. До этого такая услуга была доступна лишь во флагманских центрах. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

Для того чтобы сделать электронный дубликат, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, а также сам оригинал документа, цифровую копию которого нужно создать. Если же документ был выдан за границей РФ, тогда нужно представить его нотариально заверенный перевод.

"В случае если за услугой обращается законный представитель несовершеннолетнего, к документам нужно приложить документ, удостоверяющий личность законного представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя", – добавили в пресс-службе.

После этого электронные дубликаты документов будут бессрочно находиться в личном кабинете человека на портале "Госуслуги".

Ранее Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного. При этом у граждан останется право предъявления бумажного документа.

Закон о цифровом паспорте вступил в силу в РФ