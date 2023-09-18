Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению документов", – говорится в указе.

При этом у граждан останется право предъявления бумажного документа.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры России по вопросу разработки до мая 2023 года инициативы, которая могла бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории РФ. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал российскому лидеру о том, что в РФ работают над технологией, которая поможет в некоторых случаях использовать смартфон вместо удостоверения личности.

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта