Госуслуги в строительстве с помощью цифровых паспортов начнут оказывать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уникальные идентификационные номера планируют внедрить в процессы предоставления услуг в сфере строительства до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени уже сформирован реестр из более чем 43 тысяч цифровых паспортов планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов на территории города", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что такие номера помогут застройщикам заполнять формы заявлений и сократить сроки их рассмотрения. Кроме того, учет заявлений и документов будет автоматизирован.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что цифровой паспорт используется с 2021 года. Его применяют при планировании и проведении закупок на строительство объектов, пояснил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Кроме того, благодаря данным, которые поступают в режиме реального времени из городских и федеральных систем, осуществляется постоянный мониторинг строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов в городе", – отметил он.

Ранее в Минцифры выступили с предложением приравнять удостоверяющие личность документы в приложении "Госуслуги" к оригинальным. В министерстве уточнили, что приложение госуслуг можно будет использовать для подтверждения личности или предъявления других государственных документов.