Путин подписал указ о создании и применении единой платформы "ГосТех" для госинформсистем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы "ГосТех". Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Своим указом глава государства постановил правительству РФ обеспечить функционирование платформы "ГосТех" к 1 апреля.

Согласно тексту документа, создание, развитие и эксплуатация госинформсистем с применением платформы "ГосТех" будет осуществляться в отношении федеральных информационных систем с 1 апреля этого года, а региональных – с 1 января 2024 года.

Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 1 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

Кроме того, российский президент поручил до 15 апреля предоставить участникам спецоперации на Украине не менее 14 суток отпуска раз в полгода.

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