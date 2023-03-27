Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Об этом говорится на сайте Кремля.

Подготовить документ должно правительство совместно с ФСБ и МВД. В проекте указа должны быть установлены случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы.

В феврале Путин поддержал инициативу Минцифры России по разработке до мая указа, который мог бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории РФ.

В рамках совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал российскому лидеру о развитии цифровых сервисов, которые позволяют россиянам получить электронные права, полисы ОМС и другие удостоверения и документы.

В связи с этим Шадаев проинформировал Путина о разработке ведомством технологии, которая позволит в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта, и попросил дать поручение разработать соответствующий указ до 1 мая.



Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

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