Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры России по разработке до мая указа, который мог бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории РФ.

В рамках совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал российскому лидеру о развитии цифровых сервисов, которые позволяют россиянам получить электронные права, полисы ОМС и другие удостоверения и документы.

В связи с этим Шадаев проинформировал Путина о разработке ведомством технологии, которая позволит в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта, и попросил дать поручение разработать соответствующий указ до 1 мая.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше", – сказал Путин, подчеркнув востребованность цифровых сервисов в стране.

Ранее Минцифры запустило мобильное приложение "Карта болельщика". С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет. Скачать бета-версию приложения "Карта болельщика" можно в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery.



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