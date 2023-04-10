Минцифры РФ подготовило регламент по оформлению Fan ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика – Fan ID. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый административный регламент министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги "Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования", – отмечается в документе.

Из проекта приказа следует, что ведомство сможет предоставить соответствующую услугу гражданам, достигшим 14 лет, либо законным представителям лиц, не достигших указанного возраста, либо недееспособным лицам, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности.

В качестве заявителя ведомство просит указывать ответственное лицо оператора информационной системы идентификации болельщиков, организатора мероприятия и организации, уполномоченные Минспортом РФ.

Гражданин, который хочет оформить Fan ID, обязан предоставить паспорт, документы, подтверждающие согласие на обработку персональных данных, согласие на получение уведомлений, фотографию в электронном виде и документы, удостоверяющие личность посетителя, намеревающегося отправиться на спортивное соревнование, указано в проекте приказа.

В случае подачи заявления через портал "Госуслуги" гражданину необязательно прикреплять документ, подтверждающий личность, добавили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что максимальный срок предоставления услуги по получению паспорта болельщика должен составлять 72 часа с момента подачи заявления о регистрации.

Ранее Владимир Путин поручил упростить использование россиянами карты болельщика Fan ID к 1 мая. Прежде всего упрощение должно коснуться инвалидов, пенсионеров и детей. За выполнение поручения отвечают правительство России и автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).

АСИ заявляло, что разработает собственные предложения по упрощению системы идентификации футбольных болельщиков и направит их в российское правительство.



Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

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