Свыше 4,6 тыс видеоконсультаций провели специалисты центров "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 4,6 тысячи видеоконсультаций осуществили сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Подобную услугу можно получить на портале мэра и правительства Москвы не выходя из дома.

У горожан есть возможность выбрать удобную дату для консультации, получить информацию при помощи смартфона и сэкономить время. В 2023 году такой услугой воспользовались более 2,8 тысячи раз.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что с помощью сервиса "Запись на онлайн-консультации" москвичи, юридические лица и бизнесмены, зарегистрированные на mos.ru, могут за несколько минут записаться на онлайн-консультацию в удобное для себя время.

"Найти подходящий вопрос поможет возможность выбора по жизненным ситуациям, а данные пользователя автоматически загрузятся из личного кабинета на mos.ru при заполнении формы. Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению придут в личный кабинет и на электронную почту", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом на портале, нужно в каталоге услуг найти раздел "Документы", а затем "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате". На онлайн-консультациях можно задать вопросы более чем о 200 услугах центров "Мои документы". В частности, у москвичей есть возможность узнать о порядке оформления загранпаспорта, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС, свидетельства о рождении и так далее.

При этом онлайн-консультации носят только информационный характер. Для дальнейшей подачи документов заявителю следует лично обратиться в центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.

Ранее стало известно, что пользователи сервиса "Мои платежи" теперь могут оплачивать часть счетов за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). Функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнерго.