Собянин: еще два волонтерских центра "Доброе место" открылись в ВАО и ЮАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Два новых волонтерских центра "Доброе место" появились в Южном и Восточном административных округах Москвы, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Как сообщил мэр Москвы, несколько лет назад появилась идея создать для московских волонтеров место, куда они могли бы прийти, чтобы пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом и предложить свои идеи. В связи с этим в марте прошлого года в Зеленограде появился первый волонтерский центр "Доброе место". На прошлой неделе открылись отделения в восточном и южном округах Москвы. Таким образом, в столице работает уже шесть центров.

"Добрые места" – это современные, оснащенные всем необходимым площадки для волонтеров. Просторные многофункциональные зоны отлично подходят для проведения мероприятий, мастер-классов, тренингов и круглых столов, а уютные гостиные – для неформального общения команды", – подчеркнул Собянин.

Мэр рассказал, что в этом центре волонтеры проходят инструктаж перед сменами на больших мероприятиях, а также участвуют в обучающих программах и оформляют волонтерские книжки. Кроме того, школьники и студенты обсуждают после учебы участие в конкурсах и социальных проектах, а добровольческие объединения или представители НКО проводят здесь благотворительные акции.

При этом вечером в "Добрых местах" проводятся еще и полезные мероприятия. Так, в рамках проекта "Добрые выходные" организуют мастер-классы, лекции и квизы для всей семьи и друзей.

Вдобавок в фойе центров сделали специальные боксы, куда москвичи могут принести пластик, макулатуру и крышечки. С января, отметил Собянин, было собрано и передано на переработку более 28 тонн вторсырья. Жители столицы также могут принести в "Добрые места" помощь для приютов. Например, с начала года было собрано около 11 тонн корма и товаров для животных.

"В Москве много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому инфраструктура для добрых дел и помощи столице будет развиваться и дальше. В планах запустить как минимум по одному в каждом округе. В 2024 году планируем открыть волонтерские центры в СВАО и в СЗАО", – рассказал Собянин.

Волонтерское движение Москвы объединило уже более 1,16 миллиона неравнодушных людей всех возрастов и профессий. Присоединиться к движению можно, зарегистрировавшись на сайте "Мосволонтера" и выбрав интересующие мероприятия.

"Это более 10 крупных направлений – социальное, культурное, патриотическое, спортивное, инклюзивное и другое волонтерство. Это тысячи больших и малых дел ежегодно – от участия в проведении крупнейших международных форумов до ежедневной заботы о бездомных животных в приютах города Москвы", – добавил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше 8,2 тысячи москвичей объединило патриотическое волонтерство в 2023 году. Они поучаствовали более чем в 40 патриотических мероприятиях. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, волонтеры заботятся о ветеранах, сопровождают участников крупных мероприятий, проводят исследования в архивах и на выездах. С их помощью сохраняется память о подвигах героев, а также подключается московская молодежь.

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