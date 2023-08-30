Жители столицы собрали 3,5 млн товаров для новых регионов в рамках акции "Москва помогает"

Одежда и обувь, подарки к праздникам, книги – жители столицы собрали уже больше 3,5 миллиона различных товаров для новых регионов и приграничных территорий в рамках акции "Москва помогает".

Волонтерские штабы "Москва помогает" есть в разных районах города, например, на Петрозаводской улице или Страстном бульваре. Открыты центры в ТиНАО и в Зеленограде. Всего 13 пунктов. Они работают каждый день с 10:00 до 19:00. Присоединиться к акции может каждый.

Что можно передать в пункты приема? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.