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Общество

Жители столицы собрали 3,5 млн товаров для новых регионов в рамках акции "Москва помогает"

Жители столицы собрали 3,5 млн товаров для новых регионов в рамках акции "Москва помогает"

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Одежда и обувь, подарки к праздникам, книги – жители столицы собрали уже больше 3,5 миллиона различных товаров для новых регионов и приграничных территорий в рамках акции "Москва помогает".

Волонтерские штабы "Москва помогает" есть в разных районах города, например, на Петрозаводской улице или Страстном бульваре. Открыты центры в ТиНАО и в Зеленограде. Всего 13 пунктов. Они работают каждый день с 10:00 до 19:00. Присоединиться к акции может каждый.

Что можно передать в пункты приема? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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