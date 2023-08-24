Проект "Город открытий" начал набирать волонтеров-координаторов в Москве

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Образовательный туристический проект "Город открытий" открыл набор волонтеров-координаторов, в их обязанности войдет сопровождение групп школьников, которые будут приезжать в Москву со всей России для посещения экскурсий. Также волонтеры будут проводить деловые игры, посещать с детьми офисы технологических компаний, культурные площадки города и другие места.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что все желающие могут подать заявку до середины сентября на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

"Приглашаем к участию в программе москвичей от 18 до 35 лет. Большое значение имеет опыт работы с детьми, например, вожатым или воспитателем. На конкурсной основе эксперты отберут около 100 волонтеров. Они приступят к своим обязанностям уже в октябре", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина добавила, что после отправления заявки все кандидаты проходят собеседование, где определится уровень их компетенций. Желающим стать волонтером стоит знать основы данного вида деятельности, ориентироваться в столице и ее проектах, а также уметь интересно рассказывать о городских достопримечательностях.

Те, кто сможет пройти через все этапы, будут приглашены на онлайн-занятия по семи направлениям, среди которых методология образовательного туризма, профессии будущего и другое. По словам заместителя градоначальника, кандидаты будут учиться писать сценарии и выполнять задания по каждому из восьми маршрутов: "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Транспорт и космос", "Урбанистика", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология" и "Гуманитарные технологии".

После тестирования всех будущих волонтеров пригласят на брифинг, а самые лучшие попадут в команду проекта, подчеркнула Сергунина. Они смогут встретить первые группы детей, которые отправятся в Москву в период осенних школьных каникул.

Отмечается, что волонтеры будут сопровождать детей в возрасте 13–17 лет, координировать программы на площадках, рассказывать о достопримечательностях столицы, проводить развивающие игры, дебаты и знакомить школьников с волонтерством. В состав каждой группы также войдут педагоги и родители.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что центр развития компетенций "Волонтеры Москвы", находящийся улице Трофимова в доме № 9 в Москве, помогает добровольцам получать новые знания и совершенствовать свои компетенции.

Волонтеров готовят к работе в команде, учат разрешать различные конфликты, управлять своими эмоциями, проявлять креативность и использовать критическое мышление. На базе центра в том числе проводятся интенсив для организаторов волонтерской деятельности "Пять ключей", встречи сообщества тренеров "Обучай", а также реализуется программа "Первый шаг", отметил он.



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