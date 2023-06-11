Собянин рассказал, как центр "Волонтеры Москвы" помогает развитию добровольчества

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр развития компетенций "Волонтеры Москвы" помогает добровольцам получать новые знания, сообщил Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о его работе в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о центре, который располагается на улице Трофимова в доме № 9.

"За полгода работы центра сформировано целое сообщество тренеров, которые обучили свыше 10 тысяч человек и провели больше 70 образовательных программ", – говорится в его публикации.

Он позволяет добровольцам получать новые знания и совершенствовать свои компетенции, подчеркнул мэр столицы. Волонтеров готовят к работе в команде, учат разрешать различные конфликты, управлять своими эмоциями, проявлять креативность и использовать критическое мышление.

Кроме того, на базе центра проводятся интенсив для организаторов волонтерской деятельности "Пять ключей", встречи сообщества тренеров "Обучай", а также реализуется программа "Первый шаг".

Собянин обратил внимание, что после дополнительной подготовки волонтеры меняют свое отношение к добровольческой деятельности. По его словам, оно становится более осознанным.

Ранее градоначальник рассказал, что ресурсный центр "Мосволонтер" в этом году откроет при поддержке города еще четыре волонтерских центра. Он отметил, что в новых помещениях предусмотрят залы для мероприятий и мультимедийные пространства. Также там установят урны для вторсырья и контейнеры под корм для животных.

В проекте "Активный гражданин" москвичи выбрали единое название для волонтерских окружных центров – "Доброе место".

В прошлом году в "Добрых местах" прошло больше 260 мероприятий, добавил мэр. Их участниками стали три тысячи добровольцев. Волонтеры смогли собрать порядка 13 тонн вторсырья, а также свыше 400 килограммов корма для животных.



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