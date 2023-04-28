10 тысяч человек присоединились к столичному волонтерскому движению с начала года

Фото: пресс-служба КОСиМП

К команде ресурсного центра "Мосволонтер" с начала этого года присоединились 10 тысяч человек, всего в нее входят более 175 тысяч участников. Всего в Москве насчитывается более миллиона волонтеров, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каждый из них может выбрать интересное для себя направление: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное. Скоро День Победы, и волонтеры вновь будут встречать и сопровождать ветеранов, помогать в проведении мероприятий", – рассказала Сергунина.

Она добавила, что правительство Москвы оказывает поддержку волонтерскому движению, помогает развивать его и поощрять активных участников.

По словам заммэра, в прошлом году был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы", который уже смогли получить 30 активных граждан.

Один из знаков отличия "Волонтер Москвы" смогла получить студентка Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Екатерина Полежаева. Она отметила, что решила попробовать себя в роли волонтера случайно.

"В 2018 году я оканчивала лицей и ехала с мамой на ЕГЭ. Вдруг услышала объявление в транспорте, что требуются волонтеры на чемпионат мира по футболу. Мама сказала: "Ты же знаешь английский, попробуй". И я подумала: "Почему бы и нет?" А теперь уже не представляю жизни без волонтерства", – рассказала она.

На ЧМ-2018 Полежаева стояла за информационной стойкой на станции метро "Охотный ряд" и помогала иностранцам, составляла для них оптимальные маршруты по столице. После этого девушка продолжила участвовать в различных столичных мероприятиях.

На ее счету 75 масштабных акций и более 2 820 часов помощи. Девушка занимается организацией деятельности волонтеров, ведет деятельность координатора и менеджера.

"Мне запомнился Московский урбанистический форум в 2021 году. Я там была менеджером волонтерского корпуса, помогала с аккредитацией участников и навигацией. Помимо того, что я делала важное дело, узнала, как развивается мой город, увидела необычные решения в урбанистике", – отметила Полежаева.

Самым значимым событием в период волонтерства девушка назвала участие в работе штаба по встрече ветеранов Великой Отечественной войны.

Она рассказала, что в 2022 году она со своими коллегами ездила на вокзалы и в аэропорты, чтобы встретить ветеранов и сопроводить их в гостиницы. Полежаева подчеркнула, что на тот момент она руководила сразу четырьмя сменами волонтеров и всегда была на связи для решения тех или иных вопросов.

Она призналась, что примет участие в организации Дня Победы и в этом году.

"Помощь другим, городу во сто крат важнее, чем моя усталость. И знак отличия, которым меня отметили, подтверждает, что моя деятельность имеет значение для Москвы", – резюмировала Полежаева.

Ранее Сергунина сообщала, что в культурной жизни столицы принимают участие свыше 21 тысячи волонтеров. Заммэра отметила, что они помогают посетителям театров, музеев, заботятся о туристах и поддерживают гостеприимную атмосферу в городе. Стать частью движения могут все желающие старше 14 лет, напомнила она.



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