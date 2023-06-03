В мае в Москве прошло более 100 мероприятий проекта "Время добра" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Время добра" объединил больше семи тысяч москвичей, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в мае прошло более 100 мероприятий в рамках проекта.

"Москвичи трудились на субботниках, развозили еду горожанам старшего возраста, учились оказывать первую помощь и собирали вторсырье на переработку", – подчеркнул мэр

Волонтеры привели в порядок берег реки Алешинки в районе Ново-Переделкино, работы проходили на площади свыше тысячи квадратных метров. Кроме того, от старых веток и листьев расчистили поляну в Главном ботаническом саду имени Цицина.

На мастер-классе на ВДНХ участники проекта нарисовали картины для пожилых людей из пансионатов. На эковстрече волонтеры сделали 20 скворечников, а в рамках акции "Дом для хвоста" построили утепленные будки для собак.

Для недоношенных малышей волонтеры связали 30 пледов, а для ветеранов Великой Отечественной войны подписали более 500 открыток.

Мероприятия в рамках проекта проходили с 17 по 31 мая. Чтобы поучаствовать в проекте "Время добра", необходимо было зарегистрироваться на интересующее мероприятие. Помочь сориентироваться в расписании мероприятий могла специальная интерактивная карта "Добрых дел" на сайте "Мосволонтера".