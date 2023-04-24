Собянин: площадки фестиваля "Пасхальный дар" посетили 450 тыс человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" посетили 450 тысяч человек. Пасхальная неделя является традиционным временем для помощи всем тем, кто нуждается в поддержке, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что фестиваль был посвящен отзывчивости и добрым делам. Жители и гости Москвы смогли посетить спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, а также купить сувениры в пасхальной тематике. По словам градоначальника, все собранные средства передадут нуждающимся.



"Детей на мастер-классах учили делать открытки и готовить классические куличи в традиционной русской печи. В пункты сбора "Москва помогает" принесли больше 3 тысяч подарков для защитников и жителей новых территорий. Фестиваль проводился уже в восьмой раз", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что в 2023 году мероприятие организовали на 25 площадках во всех столичных округах.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходил в Москве в период с 15 по 23 апреля. На мероприятиях москвичи могли создать своими руками пасхальные сувениры, принять участие в мастер-классах и спортивных активностях. Там работали в том числе некоммерческие организации: приобретая товары НКО, москвичи жертвовали деньги на благотворительность.