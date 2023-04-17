Более 600 москвичей старшего поколения выступят на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Более 600 участников проекта "Московское долголетие" и лидеров клубов центров московского долголетия выступят с различными творческими номерами на 23 площадках фестиваля "Пасхальный дар" в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К примеру, на четырех площадках фестиваля выступит сводный хор "Московского долголетия", который исполнит песни из постоянного репертуара. Послушать выступление горожане смогут 17 апреля в 17:00 на улице Теплый Стан, 18 апреля в 17:00 на Тверской площади, 19 апреля в 16:00 в Парке Горького и 20 апреля в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда.

Кроме того, участники проекта приготовили насыщенную концертную программу, которая включает в себя патриотические песни, стихи, песни из фильмов, авторские композиции и многое другое.

Ознакомиться подробнее с программой и информацией о площадках фестиваля можно на сайте "Московских сезонов".

Ранее стало известно, что научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана организует мастер-классы на фестивале "Пасхальный дар" на улице Перерва.

Благотворительные фонды подготовили особенную программу на фестивале "Пасхальный дар"

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