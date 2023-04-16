17:53Город
Более 2 млн человек посетили храмы Москвы на Пасху
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 2 миллионов человек побывали в столичных храмах на Пасху, ночные службы посетили свыше 600 тысяч москвичей. Об этом рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города столицы Виталий Сучков.
"У нас за праздники более 2 миллионов верующих пришли в храмы. На ночных службах было более 600 тысяч – это по скромным подсчетам. Я думаю, что, возможно, и больше", – указал он.
До этого Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением. Он отметил, что Пасха является жизнеутверждающим праздником, который наполняет сердца верующих радостью и любовью.
16 апреля Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. По словам президента, праздник дает верующим надежду, вдохновляет на добрые мысли и дела, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.
Патриарх Кирилл в ночь на 16 апреля возглавил главное пасхальное богослужение РПЦ, которое традиционно состоялось в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствовали лидер России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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