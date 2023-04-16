Собянин поздравил москвичей со Светлым Христовым Воскресеньем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением. Он отметил, что Пасха является жизнеутверждающим праздником, который наполняет сердца верующих радостью и любовью.

Мэр отметил, что в эти светлые дни люди испытывают особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость.

Градоначальник напомнил про традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар". Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры организовали мастер-классы, выставки и многое другое.



"Пасха в Москве – это много света и тепла, душевная атмосфера и радость добрых дел. Желаю вам, вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго!" – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь укрепил мир и любовь между их народами и хранил их государства. Он сравнил события, которые происходят сегодня на исторической русской земле, с междоусобной бранью.

Работу столичного транспорта продлили в Пасхальную ночь

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