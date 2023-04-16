Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, следует из телеграммы на сайте Кремля.

По словам президента, праздник дает верующим надежду, вдохновляет на добрые мысли и дела, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.

"В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи", – сообщается в телеграмме Путина.

Вместе с этим глава государства отметил, что церковь идет вместе с людьми, разделяя с ними радость и печаль. Президент поделился, что в ситуации, требующей серьезные вызовы, церковь принимает участие в делах милосердия и благотворительности. Путин подчеркнул, что она помогает гражданам находить духовную опору.

Патриарх Кирилл в ночь на 16 апреля возглавил главное пасхальное богослужение РПЦ, которое традиционно состоялось в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствовали Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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