Фото: AP/Tsafrir Abayov

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, 15 апреля. На церемонии присутствовали свыше 2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция Израиля приняла решение о повышении мер безопасности в день схождения огня. Так, правоохранительные органы ограничили число паломников в храме. Патриарх Феофил III заявил, что такие требования являются чрезмерными, поскольку в храме Гроба Господня могут присутствовать до 10 тысяч человек.

Также согласно информации агентства, представителям российской делегации передали частицу огня. Они направились в аэропорт Бен-Гурион. Уточняется, что лампаду доставят в Россию в ночь на 16 апреля.

До этого сообщалось, что фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя, после чего его частицы передадут в 11 столичных храмов. Москвичи смогут зажечь лампады в Богоявленском кафедральном соборе, храме Великомученицы Варвары, храме Покрова Пресвятой Богородицы, храме Живоначальной Троицы и других.

Также Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Президент отметил, что этот праздник неизменно объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов.

Очереди образовались около столичных храмов

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