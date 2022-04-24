Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Президент отметил, что этот праздник неизменно объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", – заявил глава государства.

Президент отметил плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение исторических, культурных и духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

Отдельное внимание Путин обратил на социальную и благотворительную деятельность христианских религиозных организаций. Он подчеркнул, что подобные организации стремятся оказывать помощь всем, кто нуждается в заботе и поддержке в это сложное время.

"В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся", – добавил глава РФ.

С важнейшим религиозным праздником христиан президент поздравил и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

"Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством <...>. В наше непростое время – заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми", – отметил Путин.

В 2022 году праздник светлой Пасхи выпал на 24 апреля. Из года в год в этот день совершается пасхальное ночное богослужение. Перед наступлением полуночи происходит благовест – торжественный колокольный звон, оповещающий о приближении Воскресения Христова.

В эту ночь пасхальное богослужение состоялось в 496 храмах и 15 монастырях столицы. Службы проводились с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Традиционно пасхальное богослужение посетил и Владимир Путин. В ночь на воскресенье он приехал в храм Христа Спасителя. Богослужение в этом храме возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.