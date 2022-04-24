Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня.
Ранее самолет делегации, вылетевший из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, приземлился в аэропорту Внуково-3. На встречу Благодатного огня в аэропорт прибыли представители различных епархий Русской православной церкви.
Благодатный огонь сошел в Великую субботу, 23 апреля, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Схождение Благодатного огня традиционно происходит в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Ее особо почитают все христиане.
Тайна схождения Благодатного огня до сих пор остается неразгаданной. Этот огонь является святыней для верующих. Он символизирует свет Воскресения Христова и дарует надежду.
Огонь доставят в 15 столичных храмов и пять храмов ближнего Подмосковья.
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