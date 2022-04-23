Благодатный огонь доставят в 15 столичных храмов

В Москве ждут Благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме. Российская делегация уже везет святыню специальным рейсом.

Огонь доставят в 15 столичных храмов и пять храмов ближнего Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.