В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Уже более 10 веков церемония проходит в Кувуклии – часовне над Гробом Господни.

Отмечается, что огонь символизирует свет Воскресения Христова.

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