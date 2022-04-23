В храме Христа Спасителя началась Божественная литургия. Службу возглавил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Некоторые верующие пришли на службу с куличами, творожными пасхами и расписными яйцами. Угощения для праздничного стола освятят.

Вечером в московских храмах начнется главная пасхальная служба. После нее москвичи смогут вернуться домой на общественном транспорте.

Метро и МЦК продлевают работу до двух часов ночи. Популярные маршруты автобусов, трамваев и электробусов будут работать до половины четвертого утра. Также можно воспользоваться ночными автобусами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.