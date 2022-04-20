Ретейлеры сообщили об увеличении спроса на товары для сада и огорода

Спрос на товары для сада и огорода в последнее время утроился. Об этом рассказали ретейлеры.

Больше всего весной покупают семена, саженцы и рассаду, оборудование для полива и предметы для ландшафтного декора.

Что в 2022 году собираются сажать дачники? И какие цены установились на инвентарь и семена? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







