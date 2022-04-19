General Motors подтвердил продление приостановки работы в РФ

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Автоконцерн General Motors решил продлить приостановку работы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

General Motors приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в РФ 28 апреля.

"С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что General Motors начинает увольнять сотрудников российского офиса и рассылать дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Дилеры, которые получили уведомление о прекращении деятельности, рассказали, что им не компенсируют вложения в центры, так как ранее в салоны переделывали под новые требования.

