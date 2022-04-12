Россияне скупили 1,2 млн автомобильных шин в первой половине марта

В первой половине марта россияне скупили 1,2 миллиона автомобильных шин. Это в три раза больше, чем в предыдущем месяце.

Ранее компании Bridgestone, Continental и Michelin заявили, что временно прекращают работу заводов в России. Однако, по данным системы маркировки, запасов шин в стране хватит на два года.

Какие заводы иностранных брендов продолжают работы? Смогли ли нарастить поставки отечественные производители? Как изменится спрос на шины с приходом весны?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.