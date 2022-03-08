Компания Unilever заявила о приостановке экспорта продукции в Россию

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Производитель продуктов питания и товаров повседневной необходимости Unilever сообщил о приостановке экспорта в Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.

Компания остановила импорт продукции из РФ, а также убрала расходы на СМИ и рекламу.

"Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране", – отметили Unilever.

Там пояснили, что приняли данное решение из-за ситуации на Украине.

Компания Unilever контролирует такие бренды, как Dove, Axe, Rexona, "Чистая Линия", "Черный жемчуг", "Лесной бальзам", Domestos, Cif и другие.

Ранее немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.