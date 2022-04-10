Финансист спрогнозировал динамику курса доллара к рублю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара к рублю на фоне повышенного предложения на биржевом рынке продолжит снижаться, в ближайшее время реальным может стать курс 74 рубля за доллар, заявил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Он отметил, что такая динамика вполне вероятна в связи с тем, что экспортеры реализовывают на бирже порядка 80% валютной выручки. Кроме того, такому развитию ситуации способствует 12-процентная комиссия за покупку валюты.
"В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курс доллара к рублю", – сказал Тузов.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что техника подешевела от пиковых значений примерно на 20–30%. Также постепенно приходят в норму цены на продукты. По мнению Переславского, будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит.
Рубль продолжил укрепляться даже во время новых санкций
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