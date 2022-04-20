Производитель шин Continental возобновил производство в России – СМИ

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Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental принял решение возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее информации, производство возобновилось с прошлой недели. Компания пошла на такой шаг из-за обязанностей перед российскими сотрудниками Continental.

Как уточняется, речь идет о временном восстановлении производства, которое значительно ниже предыдущих нагрузок завода. Как подчеркивает газета, Continental не преследует цели получения прибыли.

Ранее немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

