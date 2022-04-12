Экономист рассказала о снижении роли доллара в мировых финансах

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Соединенные Штаты вряд ли смогут отменить начавшуюся дедолларизацию, несмотря на запас прочности у американской валюты, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее словам, отказ от монополии доллара в мировой торговле является объективной реальностью, связанной с появлением новых глобальных экономических игроков и развитием связей между регионами. Эксперт указала, что в настоящее время растет конкуренция и сопротивление стран с развитыми экономиками, которые не хотят терять господствующее положение.

"Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации – очередное подтверждение этого", – приводит слова Воронковой агентство "Прайм".

Экономист напомнила, что ряд мировых центробанков увеличивают долю юаня и других валют в своих резервах, а расчеты между странами все чаще осуществляются в национальных валютах. Например, доля российского рубля во взаимных расчетах со странами – членами ЕАЭС составляет более 20%.

Также Воронкова отметила, что пока позиции американского доллара в мировой экономике достаточно крепкие, однако в долгосрочной перспективе значительную долю могут занять альтернативные глобальные и региональные валюты.

Ранее экономист Хенрик Мюллер заявил, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.