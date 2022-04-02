Эксперт предрек постепенное ослабление позиций доллара в мире

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Доллар постепенно будет терять свою ценность, считает преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик. Эксперт уверен, что Соединенные Штаты "выдавят" себя из мировой экономики собственными санкциями.

"В течение многих лет США вводили санкции против целого ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит", – сказал Ковалик в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Россия обеспечивает свою валюту золотом, поэтому рубль будет иметь реальную ценность и укрепляться. Эксперт добавил, что граждане начинают все меньше верить в доллар из-за серьезных долгов у США.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин заявил, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО теряют свою значимость.

До этого экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.