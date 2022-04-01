Аналитик назвал главное оружие США в борьбе за мировое господство

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил, что основным козырем США в битве за передел мира является доллар, а не армия, оружие или военный бюджет.

"Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Аналитик отметил, что на американскую валюту приходится 75–80% всех международных сделок. Однако последние события показали, добавил Кочетков, что доллар может потерять статус резервной валюты.

По мнению эксперта, заморозка средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали, что финансовая система США и привязанные к доллару валюты являются инструментами с высокими политическими рисками.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин заявил, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО теряют свою значимость.