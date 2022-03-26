"The CIty. Едим": мясо

Новый тренд в московских ресторанах – сложносочиненные (необычные и редкие) мясные блюда. На этот раз Саша Ильин и Росарио Каррион расскажут, куда идти, если хочется не просто поесть, а поучаствовать в гастрономическом представлении.

Еще они попробуют на вкус сырое мясо и узнают, может ли стейк стоить 17 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.