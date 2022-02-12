"ГОСТ шоу": выбираем кроссовки для бега

На старт, внимание, марш… за новыми кроссовками. Готовимся к пробежкам ранней весной, когда под ногами грязь и лужи.

Полина Федосова вместе с профессиональными спортсменами и специалистами по экипировке протестировала популярные модели беговой обуви в экстремальных условиях и узнала, какая подошва защитит даже от острых гвоздей под ногами, а с какой можно добежать разве что до кабинета ортопеда.

Также в новом шоу "ГОСТ" расскажут, как отличить фейк от настоящей брендовой пары и в каких ситуациях пригодятся "умные" кроссовки.