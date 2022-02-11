Ситуация с COVID-19 осложнилась в 10 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 регионах России. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ухудшение произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях. Ситуация осложнилась в Краснодарском крае, Чечне, а также в Башкирии и республиках Дагестан, Северная Осетия, Татарстан.

За последние сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России составило 19 281. От последствий COVID-19 скончались 722 пациента. Выздоровели 112 236 человек. Всего в стране выявили 203 949 новых случаев коронавируса.

В Москве – 18 541 случай, в Санкт-Петербурге – 22 070, в Московской области – 8 967, в Свердловской области – 5 796, в Нижегородской области – 4 682, в Самарской области – 3 601.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 11 021 633 жителя России.

