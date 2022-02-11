Эксперты спрогнозировали, когда ожидать отмены антиковидных мер в России

Некоторые западные страны пошли по пути смягчения санитарных ограничений, связанных с коронавирусом. Поводом для этого служит как высокий уровень вакцинации населения, так и мнение, что при заражении "Омикроном" заболевание протекает в более легкой форме. В Центре имени Гамалеи не исключили вероятность послаблений и в России. Рассказываем, при каких условиях это возможно.
Россия ослабляет ограничения?
Главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что российские власти могут снять все коронавирусные ограничения. По его словам, если QR-коды не оправдают ожиданий, то их это тоже коснется. Специалист добавил, что западные страны уже идут по пути полного упразднения всех антиковидных мер.
Кроме того, Альтштейн предположил, что в скором времени пандемия закончится "сама по себе, природными механизмами". Прогнозы по дальнейшей эволюции коронавируса говорят о том, что с появлением "Омикрона" инфекция движется в сторону повышения заразности и снижения патогенности.
Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский.
По его словам, в сегодняшней эпидемиологической ситуации "Омикрон" может быть полезен тем, что большая часть населения приобретет иммунитет, переболев в легкой форме.
Альховский также добавил, что новые штаммы, вероятно, продолжат появляться и после "Омикрона", поэтому в конце концов ученые задействуют все оставшиеся буквы греческого алфавита.
Вместе с тем отмена масочного режима в России возможна после летнего сезона, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он напомнил, что маски защищают не только от коронавируса, но также от гриппа и других респираторных инфекций. При этом Зверев добавил, что ношение данного средства защиты на улице не имеет смысла.
Ранее в России обновили некоторые санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. В частности, для заболевших сократили срок лечения на дому – теперь он составляет всего семь дней. Новое правило распространяется только на тех граждан, у кого выявили COVID-19, начиная с 6 февраля и позже. Решение о том, закрывать больничный лист или продлевать, будет приниматься по итогам аудиоконсультации врача с пациентом, очно посещать поликлинику не требуется.
Другое нововведение отменило с 6 февраля самоизоляцию для россиян, контактировавших с зараженными коронавирусом. Кроме того, обязательный домашний режим могут больше не соблюдать даже те, кто ранее был вынужден это делать по причине контакта с больным.
Зарубежный опыт
В ряде государств Европы уже произошли ковидные послабления. В частности, Дания стала первой страной ЕС, которая отменила все ограничения, связанные с пандемией. С 1 февраля датчанам необязательно носить маски и иметь COVID-паспорта. Сняты ограничения на работу баров и ресторанов, а также упразднен лимит на количество людей в закрытых помещениях. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации в Дании: около 80% жителей уже привиты двумя дозами, порядка 60% получили бустерную вакцину. Однако для невакцинированных туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сохраняются некоторые ограничения.
В Финляндии с 1 февраля частично смягчили ограничения. Теперь рестораны могут принимать гостей до 21:00, однако бары по-прежнему закрываются с 18:00. Также возобновилась работа театров, кинотеатров и спортзалов. Кроме того, отменен введенный в конце 2021 года контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.
Норвегия, в свою очередь, смягчила правила въезда для иностранных граждан. Теперь прибывающим в страну независимо от наличия или отсутствия прививки не нужно сдавать тесты на коронавирус. Туристам достаточно представить справку с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Помимо того, с 1 февраля гражданам Норвегии разрешено не ограничивать количество гостей в доме.
Также норвежцам можно не соблюдать безопасное расстояние в театрах и кинотеатрах. При этом в кафе и ресторанах вновь начали продавать горячительные напитки. Норвежские власти рассчитывают, что к 17 февраля удастся снять последние ограничения. По последним данным, порядка 91% населения страны пошли вакцинацию двумя дозами.
Правительство Швеции с 9 февраля отменило все ограничения по коронавирусу.
Свое решение власти страны объясняют высоким уровнем вакцинации: на сегодняшний день 83,8% населения старше 12 лет получили две дозы вакцины. На фоне этого число тяжелобольных COVID-19 людей в Швеции стало уменьшаться. Поэтому с 9 февраля в случае симптомов простуды граждане могут не проходить тестирование на коронавирус, а просто оставаться дома.
Упразднили большинство санитарных ограничений, введенных из-за COVID-19, и в Великобритании. Местным жителям разрешили не носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях. Также для похода в ночной клуб или на массовое мероприятие не нужно предъявлять электронное свидетельство о вакцинации. Кроме того, рекомендация о переводе работников на дистанционный режим была отозвана. Полный курс вакцинации уже прошли более 83% британцев в возрасте от 12 лет.
Не остались в стороне и власти США. С 11 февраля в штате Нью-Йорк отменяется масочный режим в помещениях и обязанность предъявлять сертификат о вакцинации. Ранее еще пять американских штатов сообщили о послаблении антиковидных мер. Смягчении масочного режима анонсировали в Делавэр, Орегоне, Калифорнии, Коннектикуте, а также в Нью-Джерси.