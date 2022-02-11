Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

11 февраля, 15:49

Главная / Истории /

Эксперты спрогнозировали, когда ожидать отмены антиковидных мер в России

Жизнь без ограничений: когда в России отменят все антиковидыне меры
общество

Некоторые западные страны пошли по пути смягчения санитарных ограничений, связанных с коронавирусом. Поводом для этого служит как высокий уровень вакцинации населения, так и мнение, что при заражении "Омикроном" заболевание протекает в более легкой форме. В Центре имени Гамалеи не исключили вероятность послаблений и в России. Рассказываем, при каких условиях это возможно.

Россия ослабляет ограничения?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что российские власти могут снять все коронавирусные ограничения. По его словам, если QR-коды не оправдают ожиданий, то их это тоже коснется. Специалист добавил, что западные страны уже идут по пути полного упразднения всех антиковидных мер.

Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то все отменят.
Анатолий Альтштейн
главный сотрудник Центра имени Гамалеи

Кроме того, Альтштейн предположил, что в скором времени пандемия закончится "сама по себе, природными механизмами". Прогнозы по дальнейшей эволюции коронавируса говорят о том, что с появлением "Омикрона" инфекция движется в сторону повышения заразности и снижения патогенности.

Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский.

По его словам, в сегодняшней эпидемиологической ситуации "Омикрон" может быть полезен тем, что большая часть населения приобретет иммунитет, переболев в легкой форме.

Возможно появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов они вытеснят штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк.
Сергей Альховский
заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Альховский также добавил, что новые штаммы, вероятно, продолжат появляться и после "Омикрона", поэтому в конце концов ученые задействуют все оставшиеся буквы греческого алфавита.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вместе с тем отмена масочного режима в России возможна после летнего сезона, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он напомнил, что маски защищают не только от коронавируса, но также от гриппа и других респираторных инфекций. При этом Зверев добавил, что ношение данного средства защиты на улице не имеет смысла.

Ранее в России обновили некоторые санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. В частности, для заболевших сократили срок лечения на дому – теперь он составляет всего семь дней. Новое правило распространяется только на тех граждан, у кого выявили COVID-19, начиная с 6 февраля и позже. Решение о том, закрывать больничный лист или продлевать, будет приниматься по итогам аудиоконсультации врача с пациентом, очно посещать поликлинику не требуется.

Другое нововведение отменило с 6 февраля самоизоляцию для россиян, контактировавших с зараженными коронавирусом. Кроме того, обязательный домашний режим могут больше не соблюдать даже те, кто ранее был вынужден это делать по причине контакта с больным.

Зарубежный опыт

Фото: AP Photo/Jan M. Olsen

В ряде государств Европы уже произошли ковидные послабления. В частности, Дания стала первой страной ЕС, которая отменила все ограничения, связанные с пандемией. С 1 февраля датчанам необязательно носить маски и иметь COVID-паспорта. Сняты ограничения на работу баров и ресторанов, а также упразднен лимит на количество людей в закрытых помещениях. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации в Дании: около 80% жителей уже привиты двумя дозами, порядка 60% получили бустерную вакцину. Однако для невакцинированных туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сохраняются некоторые ограничения.

В Финляндии с 1 февраля частично смягчили ограничения. Теперь рестораны могут принимать гостей до 21:00, однако бары по-прежнему закрываются с 18:00. Также возобновилась работа театров, кинотеатров и спортзалов. Кроме того, отменен введенный в конце 2021 года контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Норвегия, в свою очередь, смягчила правила въезда для иностранных граждан. Теперь прибывающим в страну независимо от наличия или отсутствия прививки не нужно сдавать тесты на коронавирус. Туристам достаточно представить справку с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Помимо того, с 1 февраля гражданам Норвегии разрешено не ограничивать количество гостей в доме.

Также норвежцам можно не соблюдать безопасное расстояние в театрах и кинотеатрах. При этом в кафе и ресторанах вновь начали продавать горячительные напитки. Норвежские власти рассчитывают, что к 17 февраля удастся снять последние ограничения. По последним данным, порядка 91% населения страны пошли вакцинацию двумя дозами.

Правительство Швеции с 9 февраля отменило все ограничения по коронавирусу.

Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу.
Магдалена Андерссон
премьер-министр Швеции

Свое решение власти страны объясняют высоким уровнем вакцинации: на сегодняшний день 83,8% населения старше 12 лет получили две дозы вакцины. На фоне этого число тяжелобольных COVID-19 людей в Швеции стало уменьшаться. Поэтому с 9 февраля в случае симптомов простуды граждане могут не проходить тестирование на коронавирус, а просто оставаться дома.

Фото: AP Photo/David Keyton

Упразднили большинство санитарных ограничений, введенных из-за COVID-19, и в Великобритании. Местным жителям разрешили не носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях. Также для похода в ночной клуб или на массовое мероприятие не нужно предъявлять электронное свидетельство о вакцинации. Кроме того, рекомендация о переводе работников на дистанционный режим была отозвана. Полный курс вакцинации уже прошли более 83% британцев в возрасте от 12 лет.

Не остались в стороне и власти США. С 11 февраля в штате Нью-Йорк отменяется масочный режим в помещениях и обязанность предъявлять сертификат о вакцинации. Ранее еще пять американских штатов сообщили о послаблении антиковидных мер. Смягчении масочного режима анонсировали в Делавэр, Орегоне, Калифорнии, Коннектикуте, а также в Нью-Джерси.

Читайте также

Халидова Альбика

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать