Эксперты спрогнозировали, когда ожидать отмены антиковидных мер в России

Некоторые западные страны пошли по пути смягчения санитарных ограничений, связанных с коронавирусом. Поводом для этого служит как высокий уровень вакцинации населения, так и мнение, что при заражении "Омикроном" заболевание протекает в более легкой форме. В Центре имени Гамалеи не исключили вероятность послаблений и в России. Рассказываем, при каких условиях это возможно.



Россия ослабляет ограничения?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что российские власти могут снять все коронавирусные ограничения. По его словам, если QR-коды не оправдают ожиданий, то их это тоже коснется. Специалист добавил, что западные страны уже идут по пути полного упразднения всех антиковидных мер.





Анатолий Альтштейн главный сотрудник Центра имени Гамалеи Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то все отменят.

Кроме того, Альтштейн предположил, что в скором времени пандемия закончится "сама по себе, природными механизмами". Прогнозы по дальнейшей эволюции коронавируса говорят о том, что с появлением "Омикрона" инфекция движется в сторону повышения заразности и снижения патогенности.

Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский.

По его словам, в сегодняшней эпидемиологической ситуации "Омикрон" может быть полезен тем, что большая часть населения приобретет иммунитет, переболев в легкой форме.





Сергей Альховский заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Возможно появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов они вытеснят штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк.

Альховский также добавил, что новые штаммы, вероятно, продолжат появляться и после "Омикрона", поэтому в конце концов ученые задействуют все оставшиеся буквы греческого алфавита.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вместе с тем отмена масочного режима в России возможна после летнего сезона, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он напомнил, что маски защищают не только от коронавируса, но также от гриппа и других респираторных инфекций. При этом Зверев добавил, что ношение данного средства защиты на улице не имеет смысла.

Ранее в России обновили некоторые санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. В частности, для заболевших сократили срок лечения на дому – теперь он составляет всего семь дней. Новое правило распространяется только на тех граждан, у кого выявили COVID-19, начиная с 6 февраля и позже. Решение о том, закрывать больничный лист или продлевать, будет приниматься по итогам аудиоконсультации врача с пациентом, очно посещать поликлинику не требуется.

Другое нововведение отменило с 6 февраля самоизоляцию для россиян, контактировавших с зараженными коронавирусом. Кроме того, обязательный домашний режим могут больше не соблюдать даже те, кто ранее был вынужден это делать по причине контакта с больным.



Зарубежный опыт

Фото: AP Photo/Jan M. Olsen

В ряде государств Европы уже произошли ковидные послабления. В частности, Дания стала первой страной ЕС, которая отменила все ограничения, связанные с пандемией. С 1 февраля датчанам необязательно носить маски и иметь COVID-паспорта. Сняты ограничения на работу баров и ресторанов, а также упразднен лимит на количество людей в закрытых помещениях. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации в Дании: около 80% жителей уже привиты двумя дозами, порядка 60% получили бустерную вакцину. Однако для невакцинированных туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сохраняются некоторые ограничения.

В Финляндии с 1 февраля частично смягчили ограничения. Теперь рестораны могут принимать гостей до 21:00, однако бары по-прежнему закрываются с 18:00. Также возобновилась работа театров, кинотеатров и спортзалов. Кроме того, отменен введенный в конце 2021 года контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Норвегия, в свою очередь, смягчила правила въезда для иностранных граждан. Теперь прибывающим в страну независимо от наличия или отсутствия прививки не нужно сдавать тесты на коронавирус. Туристам достаточно представить справку с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Помимо того, с 1 февраля гражданам Норвегии разрешено не ограничивать количество гостей в доме.

Также норвежцам можно не соблюдать безопасное расстояние в театрах и кинотеатрах. При этом в кафе и ресторанах вновь начали продавать горячительные напитки. Норвежские власти рассчитывают, что к 17 февраля удастся снять последние ограничения. По последним данным, порядка 91% населения страны пошли вакцинацию двумя дозами.

Правительство Швеции с 9 февраля отменило все ограничения по коронавирусу.





Магдалена Андерссон премьер-министр Швеции Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу.

Свое решение власти страны объясняют высоким уровнем вакцинации: на сегодняшний день 83,8% населения старше 12 лет получили две дозы вакцины. На фоне этого число тяжелобольных COVID-19 людей в Швеции стало уменьшаться. Поэтому с 9 февраля в случае симптомов простуды граждане могут не проходить тестирование на коронавирус, а просто оставаться дома.



Фото: AP Photo/David Keyton

Упразднили большинство санитарных ограничений, введенных из-за COVID-19, и в Великобритании. Местным жителям разрешили не носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях. Также для похода в ночной клуб или на массовое мероприятие не нужно предъявлять электронное свидетельство о вакцинации. Кроме того, рекомендация о переводе работников на дистанционный режим была отозвана. Полный курс вакцинации уже прошли более 83% британцев в возрасте от 12 лет.

Не остались в стороне и власти США. С 11 февраля в штате Нью-Йорк отменяется масочный режим в помещениях и обязанность предъявлять сертификат о вакцинации. Ранее еще пять американских штатов сообщили о послаблении антиковидных мер. Смягчении масочного режима анонсировали в Делавэр, Орегоне, Калифорнии, Коннектикуте, а также в Нью-Джерси.