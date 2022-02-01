Дания первой в Евросоюзе отменила все введенные из-за коронавируса ограничения

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В Дании с 1 февраля прекращают действовать все ограничения против коронавируса, сообщает "Интерфакс". Таким образом, эта страна стала первой в Евросоюзе, где отменяются все действовавшие ранее меры.

В Дании больше не обязательно носить маски и иметь COVID-паспорта. Время работы баров и ресторанов больше не ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменяется лимит на количество людей в закрытых помещениях.

В то же время сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности для невакцинированных туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

В стране полностью привились более 80% населения и около 60% получили бустерную дозу.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что с 1 февраля в стране начнут смягчать коронавирусные ограничения. В частности, с начала февраля прекратился введенный в конце года пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Внутренний пограничный контроль действовал в стране с весны 2020 года по лето 2021 года. В декабре 2021 года он был снова введен на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.

Также в стране действует требование предъявлять на границе сертификат о вакцинации или болезни вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля можно воспользоваться одним из документов.

Бельгия 28 января смягчила антиковидные ограничения. Для жителей снова открыли казино, центры бильярда, боулинга. Рестораны и кафе теперь работают на час дольше.

