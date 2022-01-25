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Общество

16:37

Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для приезжающих из ряда стран Африки

общество

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Роспотребнадзор отменил обязательный двухнедельный карантин для людей, приезжающих из некоторых стран Африки. Ведомство признало утратившим силу принятое в декабре прошлого года постановление, накладывающее соответствующие ограничения.

Из нового документа следует, что людям, прибывающим в Россию из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Республики Мозамбик, Намибии, Танзании, а также Королевства Эсватини и ЮАР, не потребуется соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней с момента приезда, а также дважды сдавать тест на коронавирус.

То же самое касается приезжающих из Гонконга.

Ранее власти Великобритании приняли решение отменить 10-дневную самоизоляцию для въезжающих в страну, не привитых от коронавируса. Им также не потребуется сдавать тест на COVID-19 на восьмой день после прибытия. Тем не менее они по-прежнему должны будут сдавать ПЦР-тест за два дня до въезда и после прилета в самом аэропорту.

В ВОЗ предложили снять ограничения на международные поездки

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