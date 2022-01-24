Британия отменяет 10-дневную самоизоляцию для непривитых, въезжающих в страну

19:59
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Власти Великобритании решили отменить самоизоляцию для въезжающих в страну, не привитых от коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта Грант Шэппс.
"Пассажирам, которые не подходят под определение полностью привитых, отныне не будет требоваться сдавать анализ на 8-й день после прибытия или уходить на самоизоляцию. Им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за 2 дня до поездки", – цитирует его РИА Новости.
Кроме того, уточняется, что люди без прививки должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия.
Ранее стало известно, что Британия отменила вакцинные паспорта и маски в общественных местах. Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, с 25 января организации смогут сами решать, использовать или нет вакцинные пропуска. Возвращение в офисы граждане смогут обсудить со своими работодателями.
Великобритания снимет почти все антиковидные ограничения
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