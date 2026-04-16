В Ярославле женщина получит от кафе 95 тыс руб после сломанного об хинкали зуба

Суд в Ярославле обязал кафе выплатить компенсацию 31-летней женщине, которая сломала зуб об хинкали, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Это произошло в декабре 2024 года. Женщина ужинала вместе с друзьями в одном из заведений Кировского района и заказала хинкали с вишневой начинкой. В какой-то момент она почувствовала хруст и наткнулась на твердый посторонний предмет, у нее откололся кусок зуба.

Восстановление заняло много времени и обошлось более чем в 50 тысяч рублей, в течение этого времени пострадавшая чувствовала боль.

Представитель прокуратуры указал на халатность персонала. В итоге суд встал на сторону женщины – ей выплатят компенсацию морального вреда, материальный ущерб и штраф по закону о защите прав потребителей. Общая сумма составила около 95 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске несколько детей получили кишечную инфекцию после того, как поели шаурму из заведения общепита. По факту случившегося была организована проверка. Мама одного из пострадавших школьников рассказала, что у ее сына начались понос и рвота, а на следующий день его увезли на скорой.

